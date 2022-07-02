ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملة على أسواق البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة بمركز كوم حمادة، بقيادة مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وذلك لضبط الأسعار داخل الأسواق، وفرض الرقابة على السلع الغذائية والمنتجات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 6000 كيس ملح طعام مجهول المصدر

أسفرت الحملة عن ضبط 6000 كيس ملح طعام، بإجمالي 15 طن، مجهول المصدر، قبل تداوله في الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في أوقات سابقة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية على أسواق بدر وكوم حمادة

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات تموينية موسعة على الأسواق بمركزي بدر وكوم حمادة.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع مقرمشات، يُدار بدون ترخيص، وبه 1160 كيلوجرام مقرمشات، و15شيكارة دقيق فاخر مجهول المصدر، و624 كيس مقرمشات.

كما تم ضبط محلين للجزارة، لعرضهما للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 7.5 كيلوجرام من اللحوم، و19.5 كيلو كبدة مجمدة، و5.5 كيلوجرام كبد وقوانص وسجق، جميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات بدائرة مركز بدر.

وفي مركز كوم حمادة، تم تحرير 5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط 43 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.