أنوشكا لـ«الوطن»: فيلم «وش في وش» له معزة خاصة في قلبي بسبب قصته ومخرجه

بعد يومين فقط من عرضه، تمكن فيلم «وش في وش» من احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة أنوشكا.

وعن فيلم «وش في وش»، قالت الفنانة أنوشكا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن هذا العمل له معزة خاصة ومميزة داخل قلبها، «على الرغم من إني اشتغلت سينما قبل كدا إلا إن فيلم وش في وش ليه معزة خاصة أوي عندي يمكن علشان كاست العمل كلهم مميزين».

الفيلم يناقش العلاقة بين الأزواج

وتابعت الفنانة أنوشكا قائلة «قد تكون معزته بسبب الموضوع المميز الذي يناقشه العمل وهو موضوع هام للغاية بين الأزواج وبعضهم البعض، وكمان علشان المخرج المميز وليد الحلفاوي، وهو أيضا مؤلف العمل، وكمان شركة الإنتاج والتعاون معاهم كان رائع، الحقيقة بتمنى من قلبي إن العمل يوصل للناس ويحبوه وكل حد شارك في العمل دا يحقق نجاح كبير».

فيلم «وش في وش» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وسامي مغاوري وبيومي فؤاد وسلوى محمد علي وأحمد خالد صالح ومحمد شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.