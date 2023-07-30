تفاصيل شخصية أنوشكا وسلوى محمد علي في فيلم «وش في وش»

روجت الشركة المنتجة لفيلم «وش في وش»، بطولة الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل، للعمل، وذلك في ضوء الحملة الإعلانية للمشروع، تمهيدًا لطرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 17 أغسطس المقبل.

وكشفت الشركة المنتجة للعمل، عن تفاصيل شخصية أنوشكا وسلوى محمد علي، داخل «وش في وش»، إذ تجسد كل منهما شخصية الـ«حما»، وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زينب ونانا حموات على حق مش هزار.. تفتكروا حد هيقدر عليهم ولا لأ.. استنوهم عشان تعرفوا اللي هيحصل».

أبطال فيلم وش في وش

فيلم «وش في وش» من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

أحداث فيلم وش في وش

ويناقش الفيلم أزمات الأسر والاجتماعيات وعلاقة الزوج بالزوجة وخلافه، وذلك من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.