«أنوشكا» في احتفالات DMC: القناة أتاحت لي فرصة التواصل مع الجمهور.. وكرسي المذيعة مش سهل

قالت الفنانة أنوشكا إنها تتقدم بالشكر والتقدير لقناة DMC لأنها أتاحت لها الفرصة للتواصل مع الجمهور من خلال برنامج «صالون أنوشكا»، متابعة «كرسي المذيعة مش كرسي سهل على الإطلاق».

وتابعت أنوشكا في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية DMC، «بكون في قمة سعادتي لما بتابع البرنامج خاصة مع الإعلامية سناء منصور، وهي قيمة ومخضرمة واتعلمنا منها كلنا ومازالنا بنتعلم».

نصيحة أنوشكا للمتسابقين

وأضافت «ودائما بقول لكل متسابق في كل مسابقة إنه يركز مع نفسه ومعه موهبته، وفي رهبة وخضة من المسابقات لكن كل واحد لازم يهتم بقوته الشخصية لأن كل واحد مختلف عن الآخرين»

جاء ذلك خلال احتفالات قناة DMC بعيدها السادس، حيث أقامت شبكة dmc، اليوم السبت، احتفالها السنوى بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام.

الأسرة المصرية

وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربى.

واحتفل القائمون على dmc، بعيد ميلادها بحضور كل الإعلاميين والعاملين فى القناة وسط فرحة وسعادة كبيرة.

وأعلنت dmc عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.