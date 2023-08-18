مصرع شخص في تصادم أتوبيس وموتوسيكل بالشرقية

وقع اليوم، حادث تصادم أتوبيس مع موتوسيكل على الطريق الأوسطي بنطاق دائرة محافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى الزوامل تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية.

مصرع شخص في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل، باستقباله جثة «السيد م ا ع ع» 25 سنة عامل، مقيم بكفر ابراش بنطاق دائرة مركز مشتول السوق، فيما تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتبين مصرع شاب نتيجة تصادم أتوبيس مع موتوسيكل كان يستقله، وفارق الحياة على الفور، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى الزوامل ببلبيس تحت تصرف جهات التحقيقات.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرتها والوقوف على أسبابها التي صرحت بالدفن بعدما أنهت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رفع آثار الحادث

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة بموقع الحادث بنطاق بلبيس.