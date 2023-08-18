ضبط 117 كيلو دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية 

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 117 كيلوجرام دجاج ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى تحرير 11 محضرًا خلال حملات تفتيشية.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنّ المديرية «إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم»، بالاشتراك مع الجهات المعنية «مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية»، نفذت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنّ الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة، وضبط 117 كجم لحوم ودجاج مخالفة، بينها 15 كجم لحوم بقري، 15 كجم لحوم جاموسي، 67.5 كجم دواجن سحب عينات، 5 كيلو جرامات من اللحوم المفرومة صالحة، لكن بدون بيانات، 3.5 كيلوجرام كبده مجهولة المصدر، 11.5 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.