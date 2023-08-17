ضبط لحوم وألبان غير صالحة في حملات تموينية بالإسكندرية

صرح المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» أن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام و ضبط الأسواق.

سجائر مجهولة المصدر

قامت إدارة وسط التموينية بحملة بنطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

- صاحب سوبر ماركت بحيازته عدد 239 علبة سجائر مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها

- 35 عبوة لبن وعصير منتهى الصلاحية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

زيوت مستعملة

وأوضح «القلش»، أن هناك تعليمات بتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية حفاظا على المواطنين من الغش التجاري وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية بحملة تموينية وأسفرت عن

- ضبط منشأة لتجميع زيوت السيارات المستعملة وتنقيتها من الشوائب وتدويرها لإعادة بيعها في السوق مرة أخرى بغرض التربح والكسب غير المشروع وجرى التحفظ على كمية قدرها 5000 لتر زيوت مستعملة داخل تانك من الحديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

ضبط مصنع لحوم

وأضاف أن إدارة برج العرب التموينية بالمديرية بحملة تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي :

-ضبط أحد مصانع اللحوم لحيازته واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وتم ضبط التحفظ على الكميات الآتية :

- عدد 100 شيكارة جلوتين قمح زنة الواحدة 22 كيلو مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها

- 160 شيكارة نشأ بطاطس غذائي زنة الواحدة 25 كيلو مجهولة المصدر و عدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي

وذكر «القلش»، أنه جرى تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي، حيازة وعرض للبيع سجائر مجهولة المصدر بأحد المحلات ببرج العرب والتحفظ على 280 علبة سجائر كليوباترا أخرى مجهولة المصدر.