ضبط لحوم فاسدة في حملات تموينية على أسواق المنصورة

شنت رئاسة حي شرق المنصورة، حملة مكبرة وتفتيشية على عدد من المحلات التجارية لبيع السلع الغذائية والمنشآت الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى المرور على المخابز والمطاحن والمجازر والمنافذ، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، من خلال لجنة مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية بالمنصورة

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 39 كيلو لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية، وتم إعدام عدد من المواد الغذائية متغيرة الخواص ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وإعدام 11 كرتونة متنوعة من الشيكولاتات وقطع الحلوى منتهية الصلاحية، وتم تحرير 5 محاضر شهادة صحية وعدم وجود اشتراطات صحية ونظافة، وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق تحت تصرف النيابة العامة.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية

وشدد رئيس حي شرق المنصورة على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين والتأكد من التسعيرة ومراقبة صحة وسلامة الأغذية بالمطاعم والمنافذ وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المجازر للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وحقوق الدولة.