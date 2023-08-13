ضبط 650 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 650 كيلو لحوم، وأسماك متنوعة في عدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، وجرى التحفظ على المضبوطات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

ضبط 650 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة

وتنوعت المضبوطات ما بين لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ولحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الأدمي، إضافة لضبط 400 كيلو أسماك مملحة ومثلجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وجرى تحرير محاضر بالمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بتكثيف حملات المتابعة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومحاربة تجار السوق السوداء، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.