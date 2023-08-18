آلاف الركاب عالقون في مطار فرانكفورت بسبب الفيضانات..والأمطار تغمر الشوارع

أدى وصول مياه الفيضانات إلى أحد المدرجات داخل مطار فرانكفورت في ألمانيا لعدم تمكن بعض الأشخاص من النزول من الطائرات بعد هبوطها بالفعل، وجرى إلغاء أكثر من 90 رحلة جوية، وذلك بعدما شهدت أجزاء مختلفة من ألمانيا أمطار غزيرة، و25 ألف صاعقة، وذلك كما أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية، في العاصمة، الي إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت، إذ تجمعت كميات كبيرة من المياه في مناطق المدرج، ما ترك الركاب عالقين في الطائرات التي هبطت، مع عدم القدرة على النزول.

NOW: Strong storms flood Frankfurt Airport in Germany. https://t.co/tvhWkFGLSe — Bruno Brack (@Brkbru) August 17, 2023

مطار فرانكفورت

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد لمقطع فيديو يظهر طائرات متوقفة في مياه راكدة كبيرة داخل مطار فرانكفورت، في الوقت الذي اشتد فيه العواصف والصواعق.

وأعلن مطار فرانكفورت، إغلاق المطار في تمام الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي (2100 بالتوقيت العالمي)، مع توقعات بتمديد تلك الفترة لمواجهة الفيضانات العارمة التي اجتاحت ألمانيا منذ مساء الأربعاء.

فيضانات وهطول أمطار تضرب ألمانيا

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة الأقبية وأنفاق العبور تحت الأرض في منطقة فرانكونيا بشمال غرب مدينة بافاريا، وأعلنت السلطات إن فرق الطوارئ تلقت مئات الاتصالات طوال الليل، حيث أصيب رجل مسن يبلغ من العمر 71 عاما بجروح بالغة بعدما سقطت شجرة على سيارته في منطقة تورناو الواقعة على بعد نحو 15 كم من مدينة بايرويت، ونقل 3 أشخاص، بينهم رضيع 3 أشهر إلى المستشفى بعدما اقتلعت الرياح ما يقرب من 40 شجرة على الطريق.