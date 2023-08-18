بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

استقبل مستشفي الغندور، 6 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالقرب من سيراميكا اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الغندور بالعاشر، بإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سوزوكي، وأكد المستشفى أنّ الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها.

أسماء مصابي حادث بلبيس

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما باشرت الجهات المختصة، تحقيقاتها بالواقعة وجرى فحص الحالات المصابة وتبين إصابة:

«عبد الرحمن ا ا» 25 سنة من ميت حمل بلبيس.

«محمد ع ع ع» 26 سنة من بني شبل.

«إسلام م ع» 28 سنة من الجوسق.

«السيد ج ع» 38 سنة من الجوسق.

«أحمد م ا ح» 24 سنة من ميت حمل

«أحمد ص ع ا» 25 سنة، مقيم بالنكارية، وجميعهم مصابون بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات.

كان قد تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.