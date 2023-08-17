أحد أهالي مطروح عن مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة: «حياتنا اتغيرت»

أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاء مع أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة.

استغلال مياه الأمطار

وجه غنيوة رسلان مفتاح، أحد أهالي مطروح المستفيدين من مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة، الشكر للدولة على مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة، قائلا إن الحياة في الماضي كانت أصعب، فكان يتم نقل المياه من على بعد 8 كيلومترات، فكان يتأثر الغنم والزرع.

ولفت إلى أن سدود النواشف كانت تنهار عند هبوط مياه الأمطار الشديدة، إذ يسحب التربة والشجر والسدود، وهذا يحدث في كل موسم، ويبدأ العمل مجددًا.

المحصول هذا العام

وأوضح أن هذا العام هو الأول في حصدهم للمحصول بعد إنشاء مشروع استغلال مياه الأمطار في الزراعة، «لم نر الشجر بهذا المنظر من قبل، حمل وبقى شكله جميل، وحياتنا اتغيرت، والمحصول هذا العام مثل العام الماضي مرتين».