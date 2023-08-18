«الداخلية» تضبط سائق نقل بالجيزة بسبب تعريض حياة المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى، وتعريض حياة المواطنين للخطر في الجيزة، وذلك عقب رصد مقطع فيديو وخبر على إحدى صفحات «فيس بوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضًا حياته والمواطنين للخطر، واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

ضبط سائق سيارة نقل

وتمكن الداخلية من التوصل إلى أن من نشر مقطع الفيديو إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبسؤالها قررت أنّ شقيقها مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر هو مستقل السيارة التى تعرضت للحادث وبسؤاله قرر بوقوع الحادث على النحو المشار إليه .

وضبطت القوات السيارة النقل «منتهية الترخيص» وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.