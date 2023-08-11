تفاصيل مصرع فتاتين في حادث سير أمام كوبري كارفور المعادي

لقيت فتاتان مصرعهما في حادث كوبري كارفور المعادي إثر إنقلاب سيارتهما الملاكي من أعلى الكوبري، وتبين أن الفتاتين لقيتا مصرعهما بعد دقائق من سقوط السيارة.

مصرع فتاتين شقيقتين في حادث كوبري كارفور المعادي

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث كوبري كارفور المعادي، وتبين مصرع فتاتين وهما هدى ونسمة محسن، متأثرتين بإصابات بالغة أدت إلى وفاتهما قبل وصولهما إلى المستشقفى، ونقل جثمانهما إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

انتداب لجنة هندسية لمعاينة كوبري كارفور المعادي

تحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب لجنة هندسية من المرور لمعاينة كوبري كارفور المعادي، وبيان أسباب حدوثه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث أيضًا وصرحت بدفن جثماني الفتاتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، وموافاة النيابة بنتائج الفحص الطبي لضحيتي كوبري كارفور المعادي.

تبين من المعاينة الميدانية لكوبري كارفور المعادي أنّ عجلة القيادة اختلت في يد إحداهما وقت قيادتها للسيارة ما أدى إلى انقلابها من أعلى الكوبري بعد اصطدامها بقوة وتحطيم الحاجز الحديدي للكوبري.

بلاع بحادث كوبري كارفور المعادي

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بحادث كوبري كارفور المعادي، وانتقلت قوة أمنية ورفعت حطام السيارة من مكانه إلى قسم شرطة المعادي تمهيدًا لفحصه ومعاينته من قبل اللجنة الفنية للمرور، وكذا معاينة مكان كوبري كارفور المعادي، وتبين حدوث تلفيات في الحاجز الحديدي لكوبري كارفور المعادي.