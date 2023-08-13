إصابة 7 أشخاص في حادث سير على طريق المعادي

شهد نفق المعادي في اتجاه العين السخنة، حادث سير مروري، إذ انقلبت سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء جسده وتمّ نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري انقلاب سيارة ميكروباص، في نفق المعادي في اتجاه العين السخنة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء جسده، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثل للشفاء.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المُصابين للمستشفى، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.