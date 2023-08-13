مصرع خمسينية في حادث سير بالتجمع الأول بالقاهرة

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل سيارة في دائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وذلك أثناء عبورها الطريق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث سير على طريق السويس

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير على طريق طريق السويس اتجاه القاهرة في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها دهسًا أثناء عبورها الطريق.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السائق والسيارة، وبعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحل الحادث تبين أنه أثناء عبور المتوفية للطريق دهستها السيارة.

وتحرر المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.