مصرع تاجر فاكهة وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالشيخ زايد

لقي تاجر فاكهة مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي بالضبعة دائرة القسم، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم على الطريق الإقليمي

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين أعلى الإقليمي «الضبعة» بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

مصرع تاجر فاكهة وإصابة 3 آخرين

وبالانتقال تبن أثناء سير سيارة ملاكي يقودها تاجر فاكهة، 50 عاما، متوفى، وبصحبته 3 أشخاص آخرين مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عنها وفاة الأول وإصابة الآخرين، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.