افتتاح 8 مساجد جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح 8 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وأبو حمص وإيتاي البارود والرحمانية والمحمودية وشبراخيت وحوش عيسى، بتكلفة إجمالية 20 مليونا و498 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد التي جرى افتتاحها في البحيرة على النحو التالي:

- مسجد الشرقي بقرية زمران النخل التابعة لمركز الدلنجات على مساحة 662 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

- مسجد القرية الحمراء بكوم عزيزة في أبو حمص على مساحة 270 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه.

- مسجد الأحمدية بقرية شنديد في إيتاي البارود على مساحة 330 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 198 ألف جنيه.

- مسجد عزبة الكوم بالرحمانية على مساحة 360 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 3 ملايين و700 ألف جنيه.

- مسجد النور بقرية أنطون بمركز المحمودية على مساحة 492 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن بكفر السابي في مركز شبراخيت على مساحة 585 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.

- مسجد الرحمن بقرية النخلة البحرية في أبو حمص على مساحة 441 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

- مسجد عزبة حنفي البحري في حوش عيسى على مساحة 81 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

حرص الدولة على عمارة المساجد

جاء افتتاح المساجد بالبحيرة في إطار حرص الدولة المستمر لعمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة.