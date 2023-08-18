تحرير 106 محاضر تموينية مختلفة في حملات بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على المحلات والأسواق في جميع أنحاء المدن والقرى، في إطار ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 106 محاضر.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

جاءت الحملة تحت إشراف محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للمخالفات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 106 محاضر تموينيا متنوعا.

حملات تموين على مستوى المراكز

قال وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى شن العديد من الحملات التموينية المختلفة على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وأشار «إبراهيم»، إلى أن المحاضر التي جرى تحريرها في حملات التموين، جاءت بين نقص في الوزن وتجميع بنزين وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وسلع مجهولة المصدر، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.