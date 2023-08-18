تقديم الخدمات الطبية لـ218 ألف حالة في العيادات الخارجية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 218 ألفا و916 حالة على مدار شهر يوليو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية، شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

خدمات طبية وعلاجية بالمنيا

وأوضح تقرير صادر عن مديرية الصحة، أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال يوليو الماضي خدمات طبية وعلاجية لحوالي 218 ألفا و916 حالة، منها 163 ألفا و636 بالعيادات الخارجية، و55 ألفا و280 بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وإجراء 6989 عملية جراحية و587 حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوي لـ1041 مريضا بإجمالي 12561 جلسة غسيل كلوي، وخدمات علاج طبيعي لـ 1688 مريضا بإجمالي 7004 جلسات علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 17776 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4825 حالة وأشعة مقطعية لـ 1553 حالة.

خدمات أقسام الاستقبال والطوارئ

وأفاد تقرير الصحة بأنه تم إجراء 44825 تحليلا، ورسم قلب لـ3678 حالة وحالتي مناظير و12 دوبلر، و267 إيكو، و94 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ55 ألفا و280 حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 781 مريضا وحضانات لـ 675 طفلا.