أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الحب فطرة ولا يمكن تصنيفه بالحلال والحرام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحب لا يمكن توصيفه بالحلال والحرام؛ ولكن ما يمكن توصيفه هو السلوك الناتج عن هذا الحب، مضيفًا: «شاب بيحب واحدة تصرف بشكل محرم يبقى حرام، شخص بيحب واحدة التزم ولم يصدر منه ما هو غير لائق يبقى حلال».

التعبير عن الحب وفق الضوابط

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «التعبير عن الحب لابد أن يكون وفق الضوابط الشرعية، ولا يؤدي إلى إحداث مشكلة وفتنة، فكلمة بحبك ووحشتيني في أوقاتنا يؤدي إلى فتنة، حتى ولو خطيبته».

الحب فطرة فطرنا الله

واستكمل: «الحب فطرة فطرنا الله علينا، ومكمنها القلب، ولا يمكن تصنيفه حلال أو حرام، ولا حساب على الحب، وإنما ما تحاسب عليه هو السلوك الناتج عن هذا التصرف، لو تصرفت بشكل غير لائق هيبقى في مشكلة وذنب، ولو تصرفت وفق الضوابط الشرعية فما تفعله حلال».