فتح باب التنسيق الإلكتروني لـ5 فئات من الطلاب بجامعة الأزهر لمدة أسبوعين

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، تصديق الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على فتح باب التنسيق إلكترونيًّا لعدد من الفئات بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.

وقال إن الفئات تشمل: «طلاب السنوات السابقة - وإعادة القيد المستنفيدين - وتخصص القراءات - والمعادلات - وطالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية»، مؤكدًا أنّ التسجيل من خلال الرابط هنا.

كان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، من الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 5 سبتمبر المقبل 2023.

التسجيل الالكتروني بالمدن الجامعية

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي «طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية» لجميع كليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.