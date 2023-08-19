تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 جامعة السويس.. اعرف البرامج والأقسام

كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، من الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، ويسعى الكثير من الطلاب لمعرفة أقسام وبرامج كلية العلاج الطبيعي، كي يتسنى لهم اختيار القسم المناسب، لسوق العمل الذي يتطلعون التواجد به، وممارسة المهنة من خلاله.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، في المرحلة الأولى، وسجل الحد الأدنى للقبول 370 درجة.

نظام ومدة الدراسة بكلية علاج طبيعي جامعة السويس

وفقا للموقع الالكتروني الرسمي، لجامعة السويس فإن نظام الدراسة المتبع في الكلية، هو نظام الساعات المعتمدة Credit Hours System، ومدة الدراسة 6 سنوات تقسم كالتالي:

- السنة الأولى والثانية: الدراسة الأكاديمية، فيهما دراسة مقررات قسمي العلوم الأساسية والميكانيكا الحيوية.

- السنة الثالثة والرابعة والخامسة للدراسة الإكلينيكية، دراسة مقررات باقي الأقسام، بالإضافة إلى سنة الامتياز أو السنة التدريبية، ويتم فيها التدريب في أحد مستشفيات وزارة الصحة لمدة عام كامل 12 شهرا، حتى يكتسب الخريج الخبرة الكاملة لنزوله إلى سوق العمل.

أقسام كلية علاج طبيعي جامعة السويس

فيما تضمن البيان التعريفي بكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس، على الموقع الرسمي للجامعة، أن أقسام الكلية 8 وهي:

- العلوم الأساسية.

- الميكانيكا الحيوية.

- العلاج الطبيعي لصحة المرأة

- العلاج الطبيعي للجراحة العامة والحروق والجلد

- العلاج الطبيعي للأعصاب

- العلاج الطبيعي للأطفال

- العلاج الطبيعي للباطنة

- العلاج الطبيعي للعظام