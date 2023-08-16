معلومات عن كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس.. «وجه جديد» في التنسيق

استقبلت كلية العلاج الطبيعي في جامعة قناة السويس، أمس الثلاثاء، أول عدد من طلاب الثانوية العامة ممن تم ترشيحهم من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية ضمن كليات المرحلة الأولى التي تم إعلان نتيجتها أول أمس الإثنين.

وتعتبر كلية العلاج الطبيعي في جامعة قناة السويس من أحدث الكليات التي تم ادراجها في تنسيق هذا العام لأول مرة بعد الانتهاء من تشييد الكلية لها وافتتاح وزير التعليم العالي لها قبل شهر تقريباً خلال زيارته للإسماعيلية.

أهم المعلومات عن كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

1- تقع الكلية داخل نطاق جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

2- تضم 8 قاعات دراسية تستوعب كل قاعة 25 طالبا.

3-تضم الكلية 3 مدرجات سعة كل مدرج 200 طالب.

4-تضم الكلية 10 معامل طلابية بينها معمل للعلاج الكهربائي، ومعمل للميكانيكا حيوية

5-أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ان الكلية مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.

6- تضم الكلية معامل مجهزة للعلاج المائي و قياسات بيوميترية، وتأهيل الأطفال، ومعمل لرسم الأعصاب والعضلات، ومعمل لمناقشة المقررات الطبية الأساسية بكلية الطب البشري، ومعمل الفيزياء الحيوية.

7- استغرقت مدة تنفيذ جامعة الإسماعيلية الأهلية 12 شهرا.

8-تم تعيين الدكتور محمد سرحان عميداً للكلية في شهر يونيو الماضي.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي في جامعة قناة السويس

وبحسب الموقع الرسمي للتنسيق فان تنسيق كلية العلاج الطبيعي في جامعة قناة السويس جاء بمحموع درجات 370.5 بنسبة 90.36% من بين كليات العلاج الطبيعي علي مستوي الجمهورية، بارتفاع عن كليات العلاج الطبيعي في القاهرة والمنصورة والسويس وبني سويف وأسيوط.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الكلية تم تجهيزها على أعلى مستوى لإعداد جيل من الأطباء قادر على تقديم أفضل خدمة طبية.

وأضاف مندور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكلية تضم مركزا للعلاج الطبيعي والتأهيل بجامعة قناة السويس يُقدم خدمة علاجية في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل لأهالي إقليم القناة وسيناء.