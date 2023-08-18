مصاريف وشروط التقديم في المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

يتطلع العديد من أولياء الأمور إلى معرفة كل ما يخص المدرسة الدولية الرسمية بالمنصورة، سواء المصاريف الخاصة بالدراسة بها أو الشروط الخاصة بالقبول، إذ تعتبر المدرسة جزءًا من 20 مدرسة دولية رسمية على نطاق مختلف المحافظات.

مصاريف الدراسة في المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

وأعلنت وزارة التعليم مصروفات المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة ووصلت 15 ألف جنيه متضمنة زيادة المصروفات الدراسية وهي %7 المقررة قانونيًا في المدارس الخاصة والدولية.

شروط القبول في المدرسة الدولية الرسمية بالمنصورة

وأوضحت المدارس الدولية الرسمية في بيان أنه يوجد عدة شروط للقبول في المدرسة بالدقهلية وهي:

- أن يكون سن الطفل 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر

- أن يكون الطفل سليم جسدي ونفسي من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أو غيرها من الإعاقات التي تحتاج إلى برامج خاصة.

- أن يكون مؤهل الوالدين عالي.

- عمل اختبارات ذكاء واختبارات نفسية للطفل قبل القبول.

- يجري عمل مقابلة شخصية للوالدين بعد اجتياز الطفل الاختبار.

أماكن المدارس الرسمية الدولية في المحافظات

توجد المدارس الرسمية الدولية في 20 مكان في مختلف المحافظات كالآتي:

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.

- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.

- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.

- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.

- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية.

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.