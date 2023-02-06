وظائف للمعلمين في المدرسة الرسمية الدولية.. اعرف الشروط والأوراق

أعلنت المدرسة الرسمية الدولية بورسعيد، عبر صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجتها لمعلم أو معلمة ict للعمل بالمدرسة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، من العاملين بالكادر الحكومي بالتربية والتعليم.

شروط التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية

وحددت المدرسة الرسمية الدولية بورسعيد شروط التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي:-

- المتقدمون من وزارة التربية والتعليم وشرط أن يكون على رأس العمل.

- خبرة في تدريس المناهج الدولية للصفوف الأولى.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثًا وكتابة.

- ملم بمهارات الحاسب الآلي والعمل باستخدام المنصات التعليمية.

- يفضل ألا يزيد السن على 45 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية في بورسعيد، الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين وهي كالتالي:-

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الأصلية.

- شهادات التخرج.

- شهادات الخبرة.

- cv.

وأشارت المدرسة المصرية الدولية بورسعيد، إلى أنّ التقديم لوظائف المعلمين ict للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إلكترونيًا على هذا الرابط.