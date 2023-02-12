وظائف المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وظائف شاغرة للمعلمين، وحاجتها إلى معلمين للعمل بأقسام مختلفة بداية من الصف السادس الإبتدائي للعام الدراسي 2022-2023.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، وظائف وفرص عمل المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، خلال السطور الآتية.

وظائف وفرص عمل شاغرة بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أن الوظائف وفرص العمل الشاغرة في القسم المتوسط من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، للعام 2022-2023، في التخصصات الآتية «English - Math».

شروط العمل بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أن شروط الالتحاق بوظائف وفرص العمل الشاغرة لديها تكون كالآتي:

- يجب إجادة التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- القبول يكون من خلال معلمي وزارة التربية والتعليم المصرية فقط.

- يجب أن يقدم المتقدم إلى وظائف المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- على المتقدم إلى الوظائف الشاغرة بالمدرسة، أن يقوم بتقديم سيرة ذاتية تكون باللغة العربية، وكذلك أن يقدم سيرة ذاتية أخري على أن تكون باللغة الإنجليزية.

- التسجيل متاح خلال شهر فبراير حتي يوم الخميس القادم الموافق 16من نفس الشهر لعام 2023.

كيفية التقديم

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أنه ينبغي للتقدم إلى وظائف وفرص العمل الشاغرة بها، تقديم كل الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني المرفق في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق 16 من شهر فبراير لعام 2023، وإرسال كل المستندات عبر البريد الآتي: «EmanHussein.eiszayed@gmail.com».