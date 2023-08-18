«خطى» مبادرة جديدة من «حياة كريمة» لدعم ذوي الهمم

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، على توفير الدعم للمواطن المصري البسيط والأكثر احتياجا، وتولي اهتماما كبيرا لذوي الهمم، ودعمهم بشتى الطرق، وفي سبيل ذلك، أعلنت إطلاق مبادرة «خطى»، التي تهدف إلى دعم الأولى بالرعاية من ذوي الهمم.

مبادرة «خطى»

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مبادرة «خطى» تهدف إلى التخفيف عن ذوي الهمم، وتحديدا ذوي الإعاقة الحركية، من خلال توفير كراسي متحركة، كهربائية أو عادية لهم.

ومن المقرر أن تنطلق «خطى» في محطتها الأولى إلى 3 محافظات، وهي سوهاج، الأقصر، والمنوفية، وأوضحت «حياة كريمة»، أن في المنوفية تتواجد المبادرة يوم 20 أغسطس الجاري، و22 تتواجد في محافظة الأقصر، وأخيرا في محافظة سوهاج يوم 24 أغسطس.

حياة كريمة تدعم ذوي الهمم

وأكدت «حياة كريمة»، أن ذوي الهمم من أولى الفئات بالرعاية، بسبب عدم قدرتهم على تلبية العديد من احتياجاتهم اليومية بسبب الإعاقة الحركية، ومساعدتهم تعتبر واجب تحرص المبادرة على القيام به، ومبادرة «خطى» ليست الخطوة الأولى لـ«حياة كريمة» في دعم ذوي الهمم، فقد أطلقت المؤسسة أكثر من حملة جمع تبرعات من أجل توفير أطراف صناعية أو كراسي متحركة لهم.