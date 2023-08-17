10معلومات عن حملة التوعية بالترابط الأسري ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة للترابط الأسري و رفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية تحت رعاية المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ترصد «الوطن» 10 معلومات عن حملة التوعية التي تستهدف قضايا «الترابط الأسري» بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وفقًا لبيانات المحافظة.

تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة للترابط الأسري

1- أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لرفع الوعي المجتمعي حول تعزيز الترابط الأسري.

2- تستهدف توعوية عدد من النساء والرجال داخل قرى محافظة أسوان.

3- يدير الندوات الشيخ عبدالله محمد واعظ منطقة وعظ أسوان.

4- تستهدف نشر أهمية الترابط الأسري للمحافظة على كيان الأسرة.

5- تؤكد على ضرورة التعاون والمشاركة وتبادل الآراء داخل الأسرة.

6- أتقدم مفاهيم الاختيار السليم للزوجين لتفادي تفكك الأسرة.

7- الحملات التوعوية جاءت ضمن سلسلة نجاحات مبادرة حياة كريمة لتنمية الأسرة.

8-تسعى حياة كريمة من خلال المبادرة إلى تعزيز الولاء والانتماء.

9- تستهدف الندوات المحافظة على الأسرة ودعم ترابطها.

10- تسعى الحملة إلى توفير مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية.