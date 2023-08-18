الكشف على 785 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنظيم قافلة طبية بقنا

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 785 مواطنا في 6 تخصصات طبية بواقع «281 حالة أمراض باطنية، 191حالة أمراض جلدية وتناسلية، و165 حالة طب أطفال، و76 حالة أمراض نساء وتوليد، و37 حالة جراحة عامة، و35 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 164حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏خدمات طبية مجانية

من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 29 مواطنا.