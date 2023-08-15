«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بملوي ضمن مبادرة «حياة كريمة» غدا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تجهيزات سلسلة القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تنفذها مديرية الصحة للوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى الأكثر احتياجا والمناطق النائية، حيث تنطلق قافلة طبية مجانية غدا الأربعاء 16 أغسطس الجارى، وعلى مدار يومين متتاليين بقرية بنى روح بمركز ملوى، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

قافلة طبية بقرية بني روح بملوي

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه خلال تقديم الخدمات الطبية يتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.