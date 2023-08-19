حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمتين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم في القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أعمال الدجل

كانت البداية عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية، مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم، والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأقرتا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

يقول حازم محمد المحامي لـ«الوطن»، إنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب، تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».