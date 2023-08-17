حبس المتهمين بالإتجار في مخدر الحشيش بالمنوفية.. محام يكشف العقوبة المتوقعة

قررت جهات التحقيق بالمنوفية حبس 4 أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بعدما ضبط بحوزتهم 26 طربة حشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة المنوفية، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط 4 أشخاص وبحوزتهم 26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلوجرام، وكمية لمخدري البانجو والأيس، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتم اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة، إذ اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أيمن علي المحامي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.