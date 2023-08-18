تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 240 طربة حشيش ببورسعيد

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر ببورسعيد ضبط بحوزته 240 طربة حشيش 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

حسام همام المحامى أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة بورسعيد، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات الى رجال الشرطة تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده وتم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام مبلغ مالى، كما أنه أعترف بالواقعة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1,680,000 مليون جنيه تقريباً، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.