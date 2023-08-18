حزب التجمع: إيمان حقيقي من الدولة بقيمة الحوار الوطني (فيديو)

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن الحوار الوطني مستمر منذ حوالي 95 يوما، وخلال هذه الأيام انعقدت 61 جلسة عامة و10 جلسات للخبراء والمتخصصين، بمتوسط عام جلسة كل 36 ساعة، المحور الاقتصادي والمحور السياسي، كل منهم استغرق 20 جلسة، والمحور المجمعي 41 جلسة حوارية، وهناك 18 لجنة انعقدت ولجنة واحدة فقط هي التي لم تعقد جلسات بالحوار الوطني.

13 لجنة بالحوار الوطني وصلت لمخرجات نهائية تم رفعها في مخرجات وتوصيات

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب التجمع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن 13 لجنة بالحوار الوطني وصلت لمخرجات نهائية تم رفعها في مخرجات وتوصيات، قام مجلس أمناء الحوار الوطني برفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك 5 لجان لم ترفع توصياتها بعد، ويضاف لها اللجنة السادسة التي لم تعقد اجتماعاتها بعد.

إيمان حقيقي من مؤسسات الدولة بقيمة الحوار

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن التاريخ الحديث للدولة المصرية لأول مرة يشهد دعوة مؤسسة الرئاسة لحوار بين كافة الأطراف للحديث عن أزمات مجتمعية حقيقية بغرض السعي لطرح مقترحات تحسن الأجواء والعمل بمصر، مشددا على أننا الآن أمام إيمان حقيقي من مؤسسات الدولة بقيمة الحوار وأن الآخر قد يكون لديه ما يمكن أن يعتمد عليه لحل المشكلات، ولأول مرة يتم الجلوس على طاولة واحدة وشارك 65 حزبا سياسيا في الحوار الوطني، وكانت فرصة لاكتشاف الأحزاب لسياستها.