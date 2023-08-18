برلماني: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب إن الحياة السياسية بمصر تعيش لحظة تاريخية، حيث أصبح لدينا مساحات مشتركة حقيقية بين القوى السياسية، والتوصيات هي لمعبر حقيقي لهذه المساحات المشتركة، سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مؤكدا على أنه مع بداية الحوار الوطني لم يكن يتوقع كل هذه المساحات المشتركة التي صدرت عنه، واليوم نتحدث عن توصيات عبارة عن مجموعة من القرارات التنفيذية ومجموعة من التشريعات.

الشق السياسي شهد توافق حول النظام الإنتخابي للمحليات

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن الشق السياسي شهد توافق حول النظام الإنتخابي للمحليات بين الجمع بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية بنسبة 75% لـ25%، حيث لم يحدث بالحياة السياسية المصرية أن يتم التوافق على نظام انتخابي ما بين القوى السياسية حول استحقاق انتخابي.

تشريع لمفوضية تحجب أشكال التمييز

وشرح عضو مجلس النواب مسألة حقوق الإنسان وصلنا لمطلب رئيسي وهو استحقاق دستوري، عبارة عن وجود شريع لمفوضية تحجب أشكال التمييز وتكون هذه المفوضية موجودة بشكل دائم من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة أمام كافة المواطنين، مشيرا للتوافق حول قانون جديد للتعاونيات كونها حلا حقيقيا للكثير من الأزمات ومواجهة الأزمات الإقتصادية.

أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانون

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي تشريع لابد أن يذهب لمجلس النواب كمشروع قانون، مؤكدا على أن الحوار الوطني انهى 95% من مراحل إقرار التشريعات من خلال التوافق بالحوار، ونحن الآن في الطريق للجمهورية الجديدة التي ننشهدها.