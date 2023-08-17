مقرر الشباب بالحوار الوطني: الاتحادات الطلابية على طاولة مناقشات اللجنة

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على الاستماع إلى الشباب في الجامعات ومناقشتهم في أبرز القضايا التي تهمهم، وقضايا الاتحادات الطلابية والأنشطة الطلابية، ومعرفة مقترحات الشباب من مختلف المراحل والجامعات المصرية.

جولات لجنة الشباب

وقال «فتحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك نماذج مشرفة بين الشباب في مختلف الجامعات المصرية سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المعاهد الفنية والمعاهد التكنولوجية، أي ما يقرب من 180 جامعة ومعهدا، وما ظهر خلال هذه الجولات أن الشباب الاتحادات الطلابية لديهم أفكار جيدة جدا، مثل ربط اللجان النوعية داخل اتحادات الطلبة، وطالب الشباب بعمل ربط لهذه اللجان مع الوزارات المتخصصة والمرتبطة بها.

التمكين السياسي

ولفت مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إلى أن اللجنة سوف تناقش عددًا من القضايا خلال هذا الأسبوع منها التمكين السياسي، الاتحادات الطلابية، الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من ملف ريادة الأعمال وقامت برفع توصياته إلى رئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الأمناء عليه.