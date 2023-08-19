تحرير 222 محضرا في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والإتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية، إن المديرية تتخذ جميع الإجراءات، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة، بحملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 64 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 26 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضرين لمخابز شامية مخالفة

- تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار السجائر المسعرة

- تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 28 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة

حملات بإدارة تموين العجمي

وإدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف، وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة، شنت حملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 33 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 14 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وشنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، بإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير 4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 8 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق

وأضاف المهندس محمود القلش، أن إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، شنت حملات في نطاق الإدارة، وأسفرت عن:

- تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير محضرين لمنفذين من منافذ مشروع جمعيتى مخالفين.

- تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة

تموين وسط الإسكندرية

وفي تموين وسط أسفرت الحملات عن الآتي:

تحرير 30 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير 7 محاضر عدم إعلان أسعار السجائر المسعرة

تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة

وفي حى غرب والجمرك أسفر حملات عن الآتي:

- تحرير 33 محضر لمخابز بلدية مخالفة، منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن

- تحرير محضر إدارة منشأة بدون ترخيص

- تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية

- تحرير 10 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام.