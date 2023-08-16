«تموين الإسكندرية»: ضبط 5600 كيلو قمح بالسوق السوداء وسجائر مجهولة المصدر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط أحد التجار بمنطقة العامرية لحيازة وتجميع كمية من القمح المحلي الممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية تقدر 5600 كيلو من القمح كما تمكنت من ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وأخرى دون فواتير كما تم تحرير محاضر لبيع السجائر أزيد من السعر المحدد.

قمح مدعم بالسوق السوداء

قال المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناء على توجيهات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية طبقا للضوابط المنظمة في هذا الشأن تم ضبط أحد التجار بمنطقة العامرية لحيازة وتجميع كمية من القمح المحلي الممنوع تداوله خارج المنظومة التموينية تقدر 5600 كجم من القمح بمعرفة إدارة الرقابة بالمديرية.

سجائر مجهولة المصدر

وأشار إلى أن إدارة غرب والجمرك التموينية بحملة تموينية بنطاق الإدارة وأسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر حيازة عدد 397 علبة سجائر مختلفة الأنواع دون الفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، وعدد 172 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وعدد 80 كيس تبغ أجنبي مجهول المصدر.

- تحرير محضر حيازة عدد 100 علبة سجائر مختلفة الأنواع لعدم وجود فواتير دالة على مشروعية حيازتها.

- تحرير محضر حيازة عدد 98 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر مهربة جمركيا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.