مرسى مطروح تستعد لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدا

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة، غداً السبت، ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولى، والتربية الدينية فترة ثانية أمام لجنة مجمع أبوبكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، التي تم تخصيصها لأداء الطلاب الامتحان من كافة الإدارات التعليمية.

تسليم كتب المفاهيم

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه جرى تسليم رئيس لجنة امتحان الدور الثاني كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

توفير أجواء آمنة وهادئة للطلاب

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن هناك حرص على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب، وكل العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات وفقا للتعليمات الوزارية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما جرى التنسيق مع الجهات المعاونة في ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية في نطاق المحافظة.

وتشكيل غرفة عمليات الثانوية العامة

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

ولفت ببيان أن المديرية خصصت استراحتين واحدة للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدور الثاني والأخرى للمعلمات المنتدبات بمدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى توافر سبل الإقامة الجيدة التي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري، على غرار ما تم خلال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية يونيو الماضي.

أماكن مبيت الطلاب القادمين من المدن

وذكر وكيل الوزارة أن تعليم مطروح خصص أماكن لمبيت الطلاب القادمين من مدن ومراكز المحافظة البعيدة خارج المدينة، لديهم دور ثان وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا للبنات، ومجمع الصفتي للبنين حيث المبيت ليلة الامتحان ومغادرة الطلاب عقب أداء الامتحان.