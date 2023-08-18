5 منح مجانية لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية في سيناء

ذكرت العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء في بيان، توفير 5 منح دراسية مجانية لطلاب المحافظة المتفوقين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب المنح التي وصلت المحافظة.

وأكد بيان العلاقات العامة، أنه بالتنسيق مع الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تم توفير 5 منح للدراسة في كليات (الصيدلة، الهندسة «شعبة رياضة»، العمارة المستدامة «شعبة رياضة»، الحاسبات ونظم المعلومات «شعبة علوم»، والحاسبات والمعلومات «شعبة رياضة»).

شروط الحصول على المنحة الدراسية

واوضح البيان أنّ من بين شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة أو الأزهرية العام الدراسي 2022 /2023

- أن يكون الطالاب من أبناء سيناء أو المقيمين بها إقامة دائمة

- وأن يكون حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وألا يكون الطالب مرشحا لإحدى كليات القمة في التنسيق الإلكتروني.

اجتياز اختبارات القبول العامة والتخصصية

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان، أنّ الشروط الخاصة بالجامعة، التي يجب اتباعها قبل البدء في طلب المنحة هي:

التقدم للجامعة من خلال الموقع الإلكتروني لها

اجتياز اختبارات القبول العامة

اجتياز اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج التي ستعقد في الجامعة، آخر موعد لعقد الاختبار الخاص بكل برنامج في الجامعة يوم 29 أغسطس الجاري، ويستثني لمن تقدم للمنحة في الجامعة أن يتقدم لمنحة أخرى إذا لم يتم قبوله في الاختبارات، وضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالجامعة حتي يتم الحصول عليها.

بشرط أن تكون الأوراق موجودة، مثل المستندات الكاملة للتقدم للمنحة هي: صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي، مستخرج من الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى الطلبات الخاصة بالمنحة في المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة بالعريش، خلال مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الاثنين المقبل حتى الثلاثاء.