غدا انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.. المحافظات تستعد

تنطلق غدا السبت، امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، على مستوى الجمهورية، حيث استعدت المحافظات، وعلى رأسها محافظتا القاهرة والجيزة، لإجراء الامتحانات، بالتنسيق مع مديريات التعليم والوزارة، علاوة على التنسيق مع الجهات الأمنية، لتأمين مقار اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وأيضا مع وزارة الصحة لتوفير خدمات صحية خلال فترة الامتحانات، وضمان وجود سيارة إسعاف وطاقم طبي للتعامل مع أي طارئ.

امتحانات الثانوية العامة

واستعدت محافظة القاهرة لـ امتحانات الثانوية العامة الدورالثاني، وتم اتخاذ كل الإجراءات لتوفيرالمناخ الآمن للطلاب، وسير العملية الامتحانية بهدوء، ومتابعة أعمال النظافة، ورفع التراكمات أولا بأول بمحيط المدارس، ومنع أي إشغالات أو باعة جائلين، مع رفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى مقار امتحانات الثانوية العامة، وأيضا أعمدة الإنارة، وأيضا التأكيد على توفير سبل الراحة داخل اللجان وتشغيل المراوح وتوفير المياه المبردة.

منع التليفون المحمول

كما شددت مديرية التعليم بالقاهرة على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بمنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة ،مع التأكيد على وجود العصا الالكترونية في مقر اللجان، والتنسيق المستمر بين غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية والمحافظة ووزارة التربية والتعليم واتخاذ ما يلزم على الفور وإزالة أي عراقيل.

وناشدت مديرية التعليم الطلاب والطالبات، الذين يخوضون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالالتزام والمراجعة الدقيقة والتأني والهدوء النفسي داخل اللجان، حيث تنعقد امتحانات الدورالثاني للثانوية في 35 لجنة على مستوى محافظة القاهرة، ويخوض الامتحانات أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بنطاق العاصمة.

وأنهت كل الإدارات التعليمية استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، من أعمال تجهيز اللجان والاستراحات وأعمال الصيانة وغيرها من الأعمال.