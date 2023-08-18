مديريات التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.. تنطلق غدا

أنهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني، والتي من المقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق 18 أغسطس الجاري، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية ووزارة التربية والتعليم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، تأهب المدارس ومنها مدرسة طبري الشروق المتكاملة، ومدرسة سلمان الفارسي الرسمية لغات «راض أطفال – ابتدائي – إعدادي – ثانوي» ومدرسة الطبري الثانوية بنين بروكسي، ومدرسة المطرية الثانوية بنات، ومدرسة المرج الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد المقدم أحمد إبراهيم أحمد الجمل الرسمية لغات لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة.

تجهيزات المقاعد

وشملت الاستعدادات تجهيزات المقاعد بشكل جيد والإضاءة حتى دورات المياه، فضلاً عن عمليات التعقيم التي تتم بصفة مستمرة ودورية لجميع اللجان الامتحانية بالتنسيق مع قطاع الصحة.

وتضمن الاستعدادات، وفق تقرير لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، طباعة جدول الامتحانات، ووضعه على أبواب اللجان الامتحانية حتى يتثنى للطلاب معرفة مواعيد الامتحانات بالتفصيل بداية من موعد بدء الامتحان ونهايته بالتفصيل.

قواعد مهمة شدد عليها، أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في الاستعداد للامتحانات، منها التأكد من الإضاءة والمراوح وسلامة جميع الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعات التباعد وجاهزية الاستراحات للمعلمين.

عدد الطلاب

ويبلغ عدد الطلاب المقرر أن يؤدوا الامتحانات في القاهرة، 19462 طالب وطالبة، ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن الامتحانات تُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية ووفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جهزت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، 20 لجنة أساسية و22 لجنة احتياطية على مستوى المحافظة الجيزة و17 مركز لتوزيع الأسئلة، لإجمالى عدد المتقدمين 19212 طالبا وطالبة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل لأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

أيضاً جهزت المديرية وفق تقرير لها، 40 استراحة للمعلمين والمراقبين ورؤساء اللجان وتم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية.

وأكد أشرف سلومة، مدير المديرية، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب وعدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية مثل الهواتف والسماعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

- يُعقد غداً السبت 19 أغسطس الجاري، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يُعقد الأحد الموافق 20 أغسطس امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يُعقد يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس الجاري امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يُعقد يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

- يُعقد يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».