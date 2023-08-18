أمين عام «حماة الوطن»: حريصون على تقديم خدمات مجتمعية لكل المواطنين

توجهت قافلة طبية من الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، لقرية النوبة والدهاشنة والقرى المجاورة لها، بمركز بلبيس محافظة الشرقية، تضم عددا من الاستشاريين والإخصائيين في التخصصات الطبية المختلفة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية للفئات الأولى بالرعاية بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي إلى المستشفيات المتخصصة.

تقديم خدمات مجتمعية

قال اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن حزب حماة الوطن حريص على تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين في كل ربوع الوطن، مع استهداف المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والدخول المنخفضة.

وأضاف «نصير»، أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار خطة الحزب للمساهمة في الخدمات الطبية والمجتمعية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية، والمشاركة جنبا إلى جنب مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بالحقوق الصحية للمواطنين.

وتقدم بالشكر لكل الجهات المعنية بالمحافظة، وعلى رأسها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة على تسهيلهم اجراءات القافلة، بالإضافة إلى كوادر حزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أشرف سعد أمين عام الحزب بالشرقية.

وتستهدف القافلة، نحو 40 ألف نسمة من سكان قرى النوبة والدهاشنة، حيث ضمت تخصصات «باطنة، أطفال، جلدية، عيون، عظام، أسنان، مسالك، نساء وولادة وكشوف نظر مع صرف النضارات بالمجان».

امتحانات لمحو الأمية

وأشار الحزب، إلى أن القافلة تضمنت امتحانات فورية لمحو الأمية في مدرسة الشهيد محمد عبد الهادي الابتدائية، بإشراف وتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبتوصية من النائبة ميرال الهريدى أمينة التعليم المركزية.

وأشار الدكتور أشرف سعد أمين الشرقية، أن القافلة تمت بجهود وتوجيهات الأمانة المركزية للتضامن الاجتماعي، لحرص الحزب على دعم المبادرات الرئاسية لدعم الصحة لأهالينا في القرى المنتشرة في محافظة الشرقية.

فيما أعرب العديد من الأهالي المستفيدين من خدمات القافلة عن شكرهم وتقديرهم للدور الذي يقوم به حزب حماة الوطن، لتقديم هذة الخدمة المجانية للمواطنين، وطالبوا بتكرار مثل هذه القوافل على مدار العام، لتخفيف الأعباء عن كاهله.