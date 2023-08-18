بدء أعمال إزالة العقار المائل بكورنيش مصر القديمة (صور)

بدأت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة التابع لمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، في تنفيذ أعمال إزالة العقار رقم 6 إبراهيم المنفي، والصادر له قرار إزالة لخطورته الداهمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي.

أعمال الإزالة تتم يدويًا حفاظًا على الأرواح

وأكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أن العقار المائل مكون من أرضي و10 أدوار، وتتم أعمال الإزالة يدويًا دون استخدام معدات ثقيلة خوفًا على حياة المواطنين من حدوث انهيار كلي للعقار، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتجري أعمال الإزالة بإشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إخلاء العقار من السكان وتسليمهم وحدات جديدة

وأشار اللواء أيمن سعيد، إلى أنه تم إخلاء العقار من السكان، وتسليمهم وحدات سكنية في مشروعات الإسكان البديل.