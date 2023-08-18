رئيس جامعة أسيوط يستعرض برنامج بكالوريوس العلوم والتربية.. فرص عمل بعد التخرج

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً حول برنامج: «بكالوريوس العلوم والتربية في تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات STEM»؛ تطرحه كلية التربية بجامعة أسيوط، في العام الدراسي 2023 / 2024، في إطار استحداث وتطوير برامج جديدة؛ تؤهل لوظائف المستقبل، وتواكب متطلبات المرحلة، والتحول لجامعات الجيل الرابع؛ بما يتيح دعم احتياجات الدولة الوطنية.

التنمية المهنية للمعلم

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي إن كلية التربية بمنزلة بيت خبرة في الإعداد، والتنمية المهنية للمعلم، وتسعى إلى التجديد، والريادة في مجتمع التعليم، مضيفا أن برنامج بكالوريوس العلوم والتربية؛ يهدف إلى تعليم العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات فى تخصصات الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجيا، والجيولوجيا، والرياضيات باللغة الإنجليزية، وهو من البرامج المتميزة، والمستحدثة، الذي بدأت الدراسة به في العام الجامعي 2022 /2021، مضيفاً أن البرنامج يمنح خريجيه فرصة العمل في مدارس المتفوقين، والمدارس الدولية، واللغات، والخاصة، والتجريبية؛ وذلك لتطوير الممارسة التربوية محلياً، وإقليمياً؛ بما يسهم في تطوير المجتمع.

الدراسة 4 سنوات

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات على مدار ثمانية فصول دراسية، بالإضافة للدراسة في فصول صيفية Summer Courses ، ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، ويتقدم للبرنامج الطالب عن طريق التسجيل في التنسيق الداخلي بعد قبوله للدراسة بالكلية عن طريق تنسيق الثانوية العامة.

التعلم النشط

وأضاف الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، أن البرنامج يعتمد في طريقة تعلمه على لقاءات التعلم النشط، والأنشطة الاستقصائية، والعمل الميداني من خلال استراتيجيات التعلم، وتحقيق التكامل بين المواد الدراسية المختلفة في تصميم منهج المواد العلمية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وتوظيف مشروع الكابستون للتصميم الهندسي، وتوفير فرص للطلاب لإتقان مهارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطبيقاتها في التعليم.