جامعة أسيوط الأهلية تواصل استقبال الطلاب لسداد المصروفات غدا

قالت جامعة أسيوط الأهلية 2023-2024، إن إدارة قسم شؤون الطلاب في الجامعة، تعمل اليوم الجمعة وغدا، لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى في البرامج التعليمية المختلفة، لاستكمال الأوراق وسداد جزء من المصروفات الدراسية.

جامعة أسيوط الأهلية

وتابعت جامعة أسيوط الأهلية في بيان، العمل اليوم الجمعة والسبت غدا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا لسداد المصروفات واستكمال الأوراق.

كانت جامعة أسيوط الأهلية، أغلقت التنسيق في كليات جامعة أسيوط الأهلية أمس 8 صباحا، مشيرة إلى أنها تستلم من الطلاب المستجدين والقدامى 50% من المصروفات، بالإضافة إلى 1400 مصاريف إدارية.

مصروفات جامعة أسيوط الأهلية 2023

وحددت جامعة أسيوط الأهلية 2023، مصروفات الكليات كالآتي:

- كلية الطب البشري 120 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 45 ألف جنبه.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- كلية العلوم المالية والإدارية 35 ألف جنيه.

- كلية الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعة الأهلية

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي صور .

- حافظة مستندات

- شهادة الثانوية العامة

- 6 جند للذكور

- 6 صور شخصية