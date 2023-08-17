وظائف خالية للذكور والإناث في أسوان.. رابط التقديم والمؤهلات المطلوبة

أعلنت وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بأسوان، عن استقبال أوراق التقديم لفرص عمل متاحة لشباب الخريجين في قطاع السياحة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

أماكن تلقي طلبات التقديم للوظائف

وأكدت وحدة تيسير الانتقال تلقي طلبات التقديم في مكتب التوظيف بالوحدة المدرسية لتيسير الانتقال لسوق العمل، والمقر الرئيسي للمكتب هو مدرسة الشهيد محمد محسن شعيب الثانوية الصناعية بنات.

تتضمن فرص العمل المتاحة للشباب من الجنسين، الذين يحملون مؤهلات عليا أو متوسطة فوق المتوسطة أو متوسطة، مجموعة متنوعة من الوظائف.

تشمل هذه الوظائف موظفات علاقات عامة وموظف استقبال، وموظفين في مجال الموارد البشرية وحجوزات الفنادق، ووظائف سكرتارية وتسويق ومبيعات، وقسم الأغذية والمشروبات، وقسم الغرف والهندسة والصيانة والأمن.

رابط التقديم لوظائف القطاع السياحي

ويُفضل أن يكون المتقدم لهذه الوظائف لديهم عدد من الخبرات في مجال السياحة، بالإضافة إلى إجادة لغة أجنبية كالانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها ويمكن التقديم من خلال هذا الرابط.

ويتم قبول طلبات التقديم للراغبين في الانضمام إلى المجالات التالية: خدمات أمنية، دعاية وإعلان، سائقين، الملابس الجاهزة، خدمات معاونة، خدمات إدارية، خدمات طبية، خدمات فندقية، مطاعم، وكافيهات، التشيد والبناء، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، التسويق والمبيعات، أمين مخزن وعامل مخازن، مراقب جودة، الصناعات الجلدية، الصناعات البلاستيكية، صناعات الحديد والمعادن، الصناعات الدوائية، خدمات صيد والمراكب، صيانة السيارات.