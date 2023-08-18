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حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد أثناء إلقاء خطبة الجمعة في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
05:55 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الخطيب المتوفي بأسيوط

الخطيب المتوفي بأسيوط

توفى إسماعيل مرغني خطيب مسجد بمدينة أسيوط، أعلى المنبر أثناء أداء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط. 

الوفاة أعلى المنبر 

وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، في تصريحات له إن المتوفى يدعى إسماعيل مرغني، خطيب متطوع وموظف بمديرية الأوقاف بأسيوط، مشيرا إلى أنه أثناء إلقاء خطبة الجمعة، أعلى منبر مسجد الخطبة بمنطقة الوليدية بمحافظة أسيوط، لفظ أنفاسه الأخيرة، ليكتب له حسن الخاتمة، ووفاته أعلى المنبر، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

رجل خير وحسن العمل 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، أن الخطيب المتوفي يشهد له بأنه رجلا خير، يشهد له بحسن العمل والسيرة والأخلاق، وأنه طوال فترة عمله بالمديرية لم يرى أحدا منه أي سوء، داعيا الله أن يجعل حسن عمله في ميزان حسناته، وأن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

مساعدة المحتاجين

ونعى زملاء وأصدقاء الخطيب المتوفى عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفين بأنه كان محبا للخير ومساعدة المحتاجين، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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