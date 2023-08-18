حكيم لـ«الوطن»: سأحتفظ بتاريخ وصور حفل العلمين مدى الحياة

قال الفنان حكيم، إن تاريخ حفل مهرجان العلمين سيظل في ذاكرته مدى الحياة، كونها واحدة من أهم الحفلات التي أحياها في مسيرته الفنية.

حكيم: الحفل مهم بمسيرتي الفنية

أوضح حكيم لـ«تلفزيون الوطن»: «أحببت فكرة أن أهدي جمهوري تيشيرت موقع بخطي، وأخلد تاريخ الحفل بهاشتاج العالم علمين، لأنه حفل مهم بمسيرتي»

حكيم: سأحتفظ بتاريخ حفلي بمهرجان العلمين

وأشاد حكيم بحجم الإمكانات التي وفرتها الجهة المنظمة للمهرجان، قائلا: «المهرجان نواة لإقامة مهرجان عالمي، يكفي أن شعار المهرجان العالم علمين، يشد أنظار وأعين العالم حولنا، لأن حقا العالم حاليا علمين في مصر»

حكيم: فخور بمشاركتي بمهرجان العلمين

واختتم الفنان حديثه قائلا: «أشعر بشرف كبير لمشاركتي، وأتمنى أن تتكرر المشاركة مرة أخرى في تلك المدينة الساحرة».

وكان حكيم صعد لحفله على نغمات أغنيته الشهيرة «السلام عليكو»، التي تفاعل معها الحاضرين بصورة رائعة، وظلوا يرددون كلماتها طيلة عزفها، وأعقبها بكلمة للجمهور، قال فيها «السلام عليكم، منورين الدنيا كلها، أتمنى تكونوا مبسوطين معانا، ونقول العالم علمين، العالم كله بيتكلم عن مهرجان العلمين، صباحكم زي الفل».